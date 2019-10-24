Общество

Игорь Савицкий: Люди просто не верят, что митинги могут что-то изменить

Митинг против строительства завода «Титан-Полимер» не собрал людей потому, что люди не верят, что такие меры приведут к каким-либо изменениям. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Я предполагал, что митинг никого не соберет. Люди не верят, что такая "сходка" может решить хоть какие-то проблемы города или области. Они не хотят тратить свое время. Если бы мой сын сказал, что собирается на митинг, я бы посоветовал ему лучше сходить на работу, заплатить налоги. Это явно больше поможет развитию города», - заявил Игорь Савицкий.

В то же время, он отметил, что сам вопрос строительства «Титан-Полимера» очень актуален среди жителей региона, и рассказал, что лично к нему обращается большое количество людей, которые просят разъяснить ситуацию с заводом, так как беспокоятся.