Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за 10 месяцев 2019 года выросли на 5,7%

За 10 месяцев 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 141,8 млн пассажиров, что на 5,7% выше уровня аналогичного периода 2018 года, из них в дальнем следовании отправлено 17,5 млн (+8,3%), в пригородном сообщении – 124,3 млн (+5,3%), сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Пассажирооборот с начала года вырос на 5,2% и по итогу десяти месяцев составил 17,9 млрд пасс-км, из них в дальнем следовании – 13,1 млрд пасс-км (+5,1%), в пригородном сообщении – 4,8 млрд пасс-км (+5,4%). В октябре 2019 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 14,9 млн пассажиров, что на 3,2% превышает показатели октября 2018 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 13,3 млн человек (+2,9%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,6 млн (+5,8%).

Пассажирооборот на территории Октябрьской железной дороги в октябре 2019 года составил более 1,6 млрд пасс-км, что на 2,4% превышает показатель октября прошлого года. Пассажирооборот в дальнем следовании в октябре 2019 года составил 1,1 млрд пасс-км (+2,4%), в пригородном сообщении – 494 млн пасс-км (+2,7%).