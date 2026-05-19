«Оля самая лучшая»: вандалы разрисовали Троицкий мост в Пскове 

Вандалы разрисовали Троицкий мост в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

На лестнице, по которой можно подняться на мост с набережной реки Псковы, появилась надпись «Оля самая лучшая».

Напомним, Троицкий мост в Пскове полностью обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», движение было открыто с конца 2022 года.

Рабочие установили береговые и промежуточные опоры моста, обустроили пролетное строение, устроили нижний и средний слой дорожного покрытия. Также произвели бетонирование площадок на лестничных сходах, установили лестничные марши.