 
Общество

С отчёта губернатора о деятельности правительства за 2025 год начнётся майская сессия Собрания

0

С отчёта о деятельности правительства Псковской области за 2025 год, который представит губернатор Михаил Ведерников, начнётся 55-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. Решением Совета Собрания под председательством спикера Александра Котова пленарное заседание назначено на 28 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

По традиции отчёт будут предварять встречи главы региона с фракциями политических партий в областном парламенте. Планируется, что они состоятся накануне, 27 мая, после заседаний всех профильных комитетов.

«Вопросы депутатского корпуса подготовлены и направлены губернатору. На личной встрече можно будет задать дополнительные вопросы, но прошу всех сосредоточиться на темах, которые касаются деятельности правительства региона в 2025 году», - обратился к парламентариям спикер.

Депутаты решили не совмещать отчёт главы региона с «парламентским часом» и перенесли его на июньскую сессию. Кроме того, решено отказаться от традиционных выступлений фракций в начале заседания.

 

В целом повестка включает 22 вопроса. Парламентарии рассмотрят изменения в областное законодательство в сферах образования, юстиции, сельского хозяйства, земельных отношений, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, охраны памятников истории и культуры.

Депутатам предстоит принять решения по законодательным инициативам губернатора, прокурора Псковской области, региональной избирательной комиссии, коллег по депутатскому корпусу, а также глав муниципальных образований.

Заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026