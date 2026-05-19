С отчёта губернатора о деятельности правительства за 2025 год начнётся майская сессия Собрания

С отчёта о деятельности правительства Псковской области за 2025 год, который представит губернатор Михаил Ведерников, начнётся 55-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. Решением Совета Собрания под председательством спикера Александра Котова пленарное заседание назначено на 28 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

По традиции отчёт будут предварять встречи главы региона с фракциями политических партий в областном парламенте. Планируется, что они состоятся накануне, 27 мая, после заседаний всех профильных комитетов.

«Вопросы депутатского корпуса подготовлены и направлены губернатору. На личной встрече можно будет задать дополнительные вопросы, но прошу всех сосредоточиться на темах, которые касаются деятельности правительства региона в 2025 году», - обратился к парламентариям спикер.

Депутаты решили не совмещать отчёт главы региона с «парламентским часом» и перенесли его на июньскую сессию. Кроме того, решено отказаться от традиционных выступлений фракций в начале заседания.

В целом повестка включает 22 вопроса. Парламентарии рассмотрят изменения в областное законодательство в сферах образования, юстиции, сельского хозяйства, земельных отношений, государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, охраны памятников истории и культуры.

Депутатам предстоит принять решения по законодательным инициативам губернатора, прокурора Псковской области, региональной избирательной комиссии, коллег по депутатскому корпусу, а также глав муниципальных образований.

Заседание начнётся в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области.