О возможностях поддержки после освобождения рассказали в великолукском СИЗО

Следственный изолятор №2 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) посетили представители Центра социальной адаптации «Другой формат». Встреча состоялась с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Гости подробно рассказали о взаимодействии в рамках системы пробации, направленной на социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр оказывает помощь и поддержку людям, попавшим в сложные обстоятельства, в том числе тем, кто освободился из мест лишения свободы.

Представители центра проинформировали осужденных о широком спектре услуг, которые предоставляет организация: психологическую, медицинскую и духовную поддержку; помощь матерям-одиночкам и малоимущим многодетным семьям; содействие в трудоустройстве; помощь в восстановлении документов; поддержку в социализации в обществе.

В ходе встречи осужденные смогли задать представителям центра интересующие их вопросы и получить развернутые ответы. В завершение всем желающим раздали визитки с контактными данными организации.

«Главное – большое желание изменить свою жизнь в лучшую сторону, а выход есть всегда даже из самых сложных жизненных ситуаций», – подчеркнули представители Центра социальной адаптации «Другой формат».
