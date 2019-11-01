Общество

Вице-премьер Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах неудачной

Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», - сказала вице-премьер.

Как отмечает РИА Новости, проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое в четверг провел в Калининградской области президент России Владимир Путин. Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела. «Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», - заявила Скворцова в интервью.

Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов заявил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии. «Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», - цитирует Силуанова РИА Новости.