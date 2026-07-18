 
Общество

Псковская деревня Череха отметила свое 697-летие

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День деревни отпраздновали в деревне Череха Псковского муниципального округа 18 июля, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Череха празднует своё 697-летие! Это один из старейших населенных пунктов Псковского округа, стоящий на одноименной реке, которая, как известно, была частью легендарного пути «из варяг в греки». В истории населенного пункта за столетия его существования немало и страниц воинской доблести. Славу предков преумножает нынешнее поколение защитников Родины – наша славная и непобедимая крылатая пехота», - сообщила Наталья Федорова.

В День деревни в Черехе на памятном камне, открытом в 2019 году, установили памятный знак в виде ладьи и сокола, олицетворяющий богатую историю населенного пункта и открыли памятник «Звезда героев», посвященный современникам-защитникам Отечества.

Отмечается, что инициатива об их установке исходила от самих жителей: от идеи до выбора места и открытия. На церемонию собрались представители общественности, сослуживцы, близкие, соседи героев, чьи имена увековечены на памятнике, руководитель ТОС «Здоровый отдых» Татьяна Дмитриева и активисты, депутаты муниципального Собрания Андрей Ключко, Николай Сидоров и Елена Иванова, представители воинской части, ветераны Вооруженных сил и духовенство.

«Россия сильна традициями и преемственностью – только уважая прошлое мы можем строить будущее!» - заключила Наталья Федорова.

 

По традиции, в ходе праздника активным гражданам вручены Благодарственные письма Администрации округа – за неравнодушие и участие в общественной жизни. Вместе с депутатом Собрания Андреем Ключко и председателем Совета ветеранов 104 гвардейского десантно-штурмового полка Александром Кокоревым поприветствовали гостей праздника. Для жителей артисты ПРЦК организовали концерт с участием военнослужащих полка. От души поздравляю жителей с праздником – мира, добра, семейного благополучия профессиональных успехов и всего самого доброго!

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