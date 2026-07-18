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Сложности с бензином остаются в южных районах Псковской области - Михаил Ведерников

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В Пскове ситуация с топливом постепенно выравнивается. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Сложности остаются в южных районах области, где есть только заправка "Сургутнефтегаз" и отсутсвует бензин АИ-95», - сообщил губернатор.

Он добавил, что «Татнефть» обещала увеличить объёмы топлива. В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах.

«В ходе проверок выявлены грубые нарушения – граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не храните бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах. Берегите себя и своих близких!» - добавил губернатор.

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