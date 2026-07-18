Празднования 82-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошли в Опочке

82-ю годовщину со дня освобождения Опочецкого муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков отметили в столице округа, сообщил глава округа Юрий Ильин в Мах.

С главной сцены парка «Городской Вал» поздравил жителей и гостей нашего округа с 82‑й годовщиной со Дня освобождения! В этот значимый день состоялось торжественное вручение наград. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил медаль "50 лет совместной жизни" Аркадию Леонидовичу и Любови Николаевне Добичевым — за полувековой путь, пройденный рука об руку. За долгую историю семейного союза, крепость отношений, воспитание детей как достойных членов российского общества вручил медаль за любовь и верность Алексею Николаевичу и Ревмиле Дмитриевне Ивановым», - сообщил Юрий Ильин.

Также он вручил награды победителям муниципального конкурса «Парад Колясок».

«Праздничная программа продолжается: на сцене выступают талантливые артисты. Для всех гостей в парке работают аттракционы и батуты, открыты фудкорты, а в специальной фотозоне можно запечатлеть яркие моменты этого дня. Впереди ещё много интересного — приглашаю всех провести этот праздничный день вместе в парке "Городской Вал"», - добавил Юрий Ильин.