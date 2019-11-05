Общество

Синоптики рассказали о предстоящей ситуации с дождями в Псковской области

В псковском областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о том, как в ближайшее время в регионе сложится ситуация с осадками в виде сильного дождя. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель гидрометцентра Тала Нещадимова, 4-5 ноября в регионе выпала месячная норма осадков в виде дождя.

«Это называется "сильный дождь". Пока мы пережили такой "катаклизм", который был в течение последних дней. И, по нашим прогнозам, в ближайшие две недели повторения такой погоды не произойдет. Несмотря на то, что через три дня здесь будет следующий циклон, но он не будет таким активным, - отметила Тала Нещадимова. - Но жителей области по-прежнему ждут прохладные дни».

Также в гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшее время в Псковской области выпадут осадки в виде мокрого снега, дождя со снегом: «Осадки - умеренные. И ждать их стоит только в отдельных районах».

Со слов Талы Нещадимовой, ночью температура по территории региона будет -2…0 градусов по С, а днем 0…+2. Ветер - преимущественно юго-восточный, юго-западный. В отдельные дни будет северо-западных и северо-восточных направлений.