Представители Псковского филиала университета ФСИН России присоединились к масштабной акции, организованной Псковским региональным отделением Ассоциации юристов России во Всероссийский день правовой помощи детям, сообщили в группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковский филиал университета ФСИН России / «ВКонтакте»

В приеме граждан приняли участие преподаватели Псковского филиала университета ФСИН России: доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Олег Демидов и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Мельникова, а также курсанты, входящие в состав юридической клиники филиала.

Родители, опекуны и представители приемных семей смогли получить бесплатные юридические консультации по вопросам защиты прав несовершеннолетних, оформления опеки и разрешения семейных споров.