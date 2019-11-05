Общество

На Аллее Ветеранов в Пскове устанавливают светодиодное освещение почти за 3,9 млн рублей. ФОТО

На Аллее Ветеранов в Пскове устанавливают светодиодное освещение, которое должно работать экономично и интенсивно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, установка осуществляется 6 ноября.

«Светодиодные лампы в светильниках будут по 30 Вт, а светить будут с интенсивностью обычных на 150 Вт», - поделились занимающиеся установкой сотрудники.

С их слов, 10 светильников уже освещают Аллею Ветеранов. По техническому заданию на сайте госзакупок, всего их там - 19. Дата проведения аукциона - 7 ноября. По результатам конкурса, победителем стало ООО «Псковсвязьстрой». Осуществляет выполнение работ ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства». Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова.

Начальная цена контракта - около 3,9 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на 2019 год. Средства предусмотрены по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».