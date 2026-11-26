Десятки восстановленных машин времен Великой Отечественной войны, сотрудничество с целым рядом частных музеев и участие в выставках на Красной площади - за всем этим стоит работа псковской мастерской «Арьергард». Несколько лет ее основатель Александр Коновалов работал над созданием государственного Музея славы Псковской области и погружался в тему восстановления исторической военной техники. А когда проект свернули - решил не хоронить свои наработки и создал частную реставрационную мастерскую. Уже более 15 лет ее команда возвращает первоначальный вид подлинным машинам, участвовавшим в боях Великой Отечественной. Каким образом историческая техника попадает в «Арьергард», как оказывается в музейных экспозициях и почему среди заказчиков мастерской почти нет псковских учреждений, Псковской Ленте Новостей рассказал Александр Коновалов.

Фотографии предоставлены Александром Коноваловым

Крах одного - начало другого

История «Арьергарда» началась задолго до появления самой мастерской - с проекта, которому так и не суждено было воплотиться в жизнь. В 2007 году в нашем регионе задумали создать Музей славы Псковской области - он должен был расположиться в Крестах, за монументом в честь 50-летия Красной Армии. Александр Коновалов тогда возглавлял областной комитет по молодежной политике и спорту. В ведение ведомства входило и патриотическое воспитание, так что вести новый проект выпало именно ему.

По словам Александра, музей должен был включать в себя лектории, различного рода экспозиции, в том числе выставку техники времен Великой Отечественной войны, а также реставрационную мастерскую. «Был разработан проект музея, выделена земля, создано юридическое лицо, и начался набор сотрудников. Удалось проделать колоссальную работу по систематизации взаимодействия с поисковыми объединениями», - рассказывает он.

Но все рухнуло в 2009 году, когда в регионе сменился губернатор: вместо Михаила Кузнецова на этот пост пришел Андрей Турчак. Как это часто бывает, часть проектов, начатых при прежней власти, новое руководство не стало доводить до конца. Попал под раздачу и Музей славы - несмотря на всю проделанную работу, идею свернули. Александр Коновалов тоже ушел со своей должности.

«И вот в один из дней ко мне приходят мужики, которых мы уже “сдернули” с их мест работы, и спрашивают: “Александр Викторович, а нам что делать-то?”. Учитывая, что проект по музею был полностью моим детищем, я был не только глубоко в теме, но и нес ответственность за людей», - объясняет он.

Так летом 2009 года Александр Коновалов решил заняться реставрацией техники времен Великой Отечественной войны и основал частную мастерскую «Арьергард».

За кулисами реставрации

На начальном этапе руководителю нового объединения очень помогли те связи, что появились у него во время подготовки к созданию музея. За два года работы он успел познакомиться с целым рядом людей из структур Министерства обороны и поисковых объединений Северо-Запада страны. Именно это и стало фундаментом «Арьергарда». «Фрагменты техники я приобретал у поисковиков, со временем сам стал поддерживать поисковые объединения, финансировать экспедиции и подъемы», - рассказывает энтузиаст.

По словам Александра, техника в его мастерскую попадает в самом разном состоянии. Бывают и очень хорошо сохранившиеся машины, и лишь фрагменты. Какой-то стандартной отправной точки для реставрации нет: «Можно найти приличный кусок, например, танка, а можно найти один люк и решить - надо делать!»

Недостающие детали приходится искать по всей стране и даже за рубежом. Минимальный срок восстановления одной единицы техники - полгода. В среднем процесс занимает год, но бывают и тяжелые случаи. «Под некоторые модели бронетехники я накапливаю материал, фрагменты до 5 лет и лишь потом начинаю реализовывать проекты», - делится руководитель «Арьергарда».

Сейчас реставрационная команда мастерской насчитывает пять человек.

«Есть реставраторы и с инженерным образованием, и механик, и высококвалифицированный сварщик. Но главное не это, главное - любить историю, уметь изучать материальную часть каждого реализуемого проекта, читать, читать, читать. В основном такая, своего рода научная работа лежит на мне», - объясняет Александр Коновалов.

От частных коллекций до Красной площади

Основатель «Арьергарда» не скрывает, что его мастерская - коммерческий проект, который существует по большей части за счет заказов от музеев. Все начинается с запроса на тот или иной экспонат со стороны музейной коллекции. После этого руководитель проверяет, хватает ли у его команды необходимых фрагментов, и, если ответ утвердительный, сообщает об этом коллекционеру и предлагает приступить к реализации. Зачастую идея проекта возникает первой, и уже потом Александр Коновалов ищет того, кто сможет оплатить работы. А какие-то машины мастерская восстанавливает сама, без запроса со стороны, а затем глава «Арьергарда» обращается к коллекционерам с предложением приобрести эту технику.

При этом Александр подчеркивает, что среди его заказчиков никогда не было государственных музеев и коллекций. Восстановленную им технику приобретают частные коллекционеры - часто она попадает в крупнейшие независимые музеи России и ближнего зарубежья.

«К сожалению, в настоящее время только частные ценители бронетехники вкладывают немалые средства в сохранение этого культурного наследия. Благодаря их финансированию воссозданы в том числе и полностью утраченные образцы танкостроения довоенного периода и периода Великой Отечественной войны», - объясняет энтузиаст.

Всего за более 15 лет работы «Арьергард» восстановил более 30 единиц исторической военной техники. «Помимо этого, мы, я думаю, в недалеком прошлом были самым крупным импортером техники времен Великой Отечественной войны в Россию из Прибалтики, Скандинавии и Балкан. Нами возвращено более полутора сотен редчайших экземпляров артиллерии и бронетехники времен Первой и Второй мировых войн», - с гордостью рассказывает Александр Коновалов.

Больше всего работ его мастерской можно увидеть на Урале, в музее техники в Верхней Пышме, и в Москве, в музее Вадима Задорожного. А еще восстановленная «Арьергардом» техника ежегодно выставляется на тематической выставке на Красной площади - это, пожалуй, одно из главных достижений проекта.

При этом, по его словам, до сих пор среди заказчиков мастерской не было ни одного музея из Псковской области. «Что интересно, я даже нынешним региональным властям в 2025 году предлагал реализацию одного интересного проекта за собственные средства. Не заинтересовались», - вздыхает энтузиаст.

Почему же, имея в регионе такой мощный проект с богатым опытом, местные организации так и не начали пользоваться его возможностями? Ведь качественно восстановленная историческая техника могла бы стать украшением любой тематической коллекции. Александр Коновалов выделил сразу несколько причин.

«Во-первых, реставрация - это дорого. Хотя у нас известны случаи, когда средства бюджетов муниципалитетов расходуются на не совсем понятные вещи. Во-вторых, особо-то и потребителей нет. А из тех, что есть, - тот же музей в Холматке, - так значительную часть артиллерии туда при моем участии поставили из Министерства обороны, а экспонируемые там Т-34 и трактор “Сталинец” и вовсе были подняты нашей поисковой группой. В-третьих, если изредка проявляется интерес, то звучит он так: “А не могли бы вы сделать новодельное, подешевле, для реконструкции”. Но новодельное - это не про нас. Про нас - это про историю, про максимальную историческую достоверность. С годами работы мы это все более осознаем, ценим и стремимся к совершенству», - объясняет руководитель «Арьергарда».

Сейчас команда мастерской заканчивает работать над легким танком Т-70, реставрирует бронеавтомобиль БА-20 и самоходную зенитную установку современного производства «Шилка». Впереди ее наверняка ждет еще множество проектов - пока есть заказчики, объединение будет жить. Хочется надеяться, что со временем псковские музеи тоже обратят внимание на проект Александра Коновалова. Ведь такая техника могла бы стать не просто украшением музейных экспозиций, а свидетельством того, что в Псковской области умеют бережно сохранять собственную историю.

Елизавета Левадная