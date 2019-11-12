Общество

Активисты ОНФ расчистили от зарослей старинный Горайский парк в Островском районе

Активисты ОНФ расчистили от зарослей старинный Горайский парк в Островском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, жители деревни Гораи Островского района обратились в Общероссийский народный фронт в Псковской области с просьбой оказать помощь в благоустройстве усадебного парка Лореров-Розенов. Старинный парк в итальянском стиле с двухсотлетней историей, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, зарос кустарником, а некоторые его участки заболотились.

В настоящее время территория парка нуждается в регулярном уходе. Там требуется провести гидротехнические работы, обрезать деревья, восстановить беседки, мостики и открытые террасы. Но прежде чем начать эти работы, необходимо было расчистить территорию.

За спасение исторического места взялись неравнодушные местные жители, которые хотят превратить его в объект туристической инфраструктуры. Псковские активисты Народного фронта также остались неравнодушны к судьбе парка и организовали субботник. Совместно с местными жителями общественники расчистили заросшие аллеи, спилили лишние кустарники, убрали листву и сухие ветки на территории.