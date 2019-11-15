Общество

Роскачество нашло нарушения на молочных полках в магазинах

В этом году в России были введены правила маркировки молочной продукции с заменителями молочного жира и правила продажи отдельных видов товаров, по которым покупатели должны иметь возможность визуально отделить на каждой торговой полке страны настоящую «молочку» от молокосодержащих продуктов, сообщает «RG».

Магазины теперь обязаны ставить такие товары отдельно, а на ценниках стопроцентной молочной продукции делать надпись - БЗМЖ (без заменителей молочного жира).

Эксперты Роскачества посетили 24 точки продаж 22 торговых сетей и выяснили, что правила по разграничению молочной продукции нарушаются только в одной торговой сети.

В четырех торговых сетях "растительное молоко" промаркировали как БЗМЖ, чем вводят потребителей в заблуждение, потому что если это полностью растительный продукт, то молочных жиров и их заместителей в нем в принципе быть не может.

Некоторые торговые сети используют маркировку ЗМЖ (заменители молочных жиров) на ценниках молокосодержащих товаров. Но в постановлении правительства, определяющем новые правила, этого термина нет.

Эксперты Роскачества отмечают, что в отдельные продукты немолочные жиры добавляют в качестве самостоятельного ингредиента, а не используют для замены молочного жира. Например, в сливочном мороженом с шоколадной крошкой компоненты растительных жиров содержатся в шоколаде. И иногда магазины размещают такие продукты отдельно от продукции БЗМЖ, хотя в постановлении этого требования нет.