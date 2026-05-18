Псковичку осудили на восемь месяцев за покупку наркотика в значительном размере

Псковский городской суд с участием государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Пскова. ​Ее признали виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотика в значительном размере и приговорили к восьми месяцам ограничения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Суд установил, что в марте псковичка незаконно приобрела наркотическое средство через интернет и извлекла закладки в микрорайоне Силово-Медведово города Пскова. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия женщину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у нее изъяли наркотическое средство массой 0,93 грамма, что является значительным размером.

Суд, с учетом данных о личности подсудимой и обстоятельств совершения ею преступления, признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.