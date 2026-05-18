Большинство респондентов ПЛН выступает против запрета анекдотов

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (61.5%) убеждены, что запрещать анекдоты нельзя, поскольку они являются неотъемлемой частью нашей фольклорной традиции и культурного кода. В опросе приняли участие 135 человек.

​Значительная часть опрошенных выступает категорически против каких-либо ограничений юмористического контента. Так, почти каждый пятый (19.3%) считает, что анекдоты — это зеркало общества, которое бессмысленно пытаться упразднить. В то же время 8.1% участников опроса и вовсе предпочли остаться в стороне от сетевых дискуссий, выбрав вариант «мне все равно».

​Сторонников жесткого регулирования и цензуры развлекательных сайтов оказалось меньшинство. Закрывать ресурсы с анекдотами в случае реального нарушения ими российского законодательства считают правильным лишь 8.1% читателей.

Введение точечных табу - запрет шуток, оскорбляющих национальные или религиозные чувства, - поддерживают всего 3% псковичей.

​Результаты опроса демонстрируют, что несмотря на юридические тонкости и потенциальные правовые риски, одной из ключевых ценностей для людей остается свобода народного творчества, а анекдоты воспринимаются как неприкосновенная часть культурного наследия.

