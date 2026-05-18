На улице Звездной в Пскове готовят траншеи для установки наружного освещения

Продолжается благоустройство общественной территории между домами №12, №14 и №16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре. В настоящее время подрядная организация готовит траншеи для прокладки проводов, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.

«В будущем здесь установят опоры наружного освещения со светильниками и камерами видеонаблюдения. Параллельно специалисты монтируют бортовой камень вдоль будущих пешеходных дорожек», - рассказал градоначальник.



Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь появится полноценная зона отдыха: парковочные места, асфальтированные дорожки, скамейки, урны, велопарковка, арена для панна‑футбола и детский игровой комплекс.