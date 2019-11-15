Общество

В Минюсте предложили расширить доступ судебных приставов к кредитным историям россиян

Министерство юстиций России разработало законопроект, позволяющий сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) запрашивать у Бюро кредитных историй (БКИ) доступ к информации о кредитных историях россиян. Это необходимо для борьбы с недобросовестной деятельностью коллекторов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как пишет газета, законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту указано, что при реализации своих полномочий судебные приставы столкнулись с трудностями по «истребованию информации и документов», которые необходимы для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов. У сотрудников ФССП нет достаточных прав для того, чтобы сформировать доказательную базу для привлечения к ответственности лиц, которые нарушают закон и состоят в госреестре.

Отмечается, что чаще всего отказы поступают от операторов связи, а самое распространенное нарушение — «несоблюдения частоты взаимодейтсвия с должниками». В связи с этим ведомство предлагает внести изменения в закон «О связи» и обязать предоставлять ФССП данные по запросу.