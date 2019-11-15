Общество

Перспективы развития газификации области и выполнение программы капремонта обсудила фракция КПРФ с губернатором на консультациях по бюджету

Вслед за коллегами из фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» депутаты-коммунисты Псковского областного Собрания встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым, чтобы обсудить параметры областного бюджета на 2020 год. Заслушав краткое выступление губернатора об основных направлениях бюджетной политики региона, члены фракции КПРФ озвучили свои вопросы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, вице-спикер Анатолий Копосов поднял тему газификации области, отметив, что газ в дома жителей региона приходит не так быстро, как хотелось бы.

«Да, проблема существует. Пока не удаётся выполнить все условия программы газификации», - признал Михаил Ведерников. Губернатор рассказал о сложностях, тормозящих газификацию населённых пунктов, и поделился с депутатами планами по ускорению газификации – по словам главы региона, в случае поступления в регион дополнительных федеральных средств часть из них будет направлена именно на эти цели.

Еще один проблемный вопрос, поднятый коммунистами - выполнение региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

«По нашему мнению, капремонт многоквартирных домов «буксует». Деньги с населения собираются, но не осваиваются полностью, и к качеству уже выполненного ремонта есть вопросы», - обозначил проблему руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко. По поручению главы региона ситуацию прокомментировал профильный вице-губернатор Василий Осипов. «Старт реформы действительно был тяжёлый, сейчас мы не только работаем по 2019 году, но и закрываем предыдущие три года. Деньги на счете регионального оператора есть, они никуда не делись. С подрядчиками работать нелегко - привлекаем рынок Санкт Петербурга и местные компании», - сказал заместитель губернатора.

«Надо думать о закреплении молодёжи в строительных компаниях. Наша область всегда славилась строителями, но сейчас наши предприятия в основном работают на субподрядах», - высказался Анатолий Копосов.

«Не соглашусь, - взял слово губернатор Михаил Ведерников. - Местные строители работают, причём, качественно. Я всегда настаиваю, чтобы крупные компании, которые приходят в регион, регистрировали здесь филиалы, чтобы налоги шли в наш бюджет. К сожалению, наши подрядчики не всегда готовы даже выходить на торги».

В ходе дальнейшего общения с губернатором депутаты-коммунисты также задали вопросы, касающиеся ремонта аварийных мостовых сооружений, бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обеспечения жильём привлекаемых в регион медицинских работников и подготовки к празднованию 75-летия Победы.