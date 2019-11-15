Общество

Коллектив Magic dance из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2019»

Гостями 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» станет танцевальный коллектив Magic dance из Латвии с новым шоу Total Immersion.

«Если вы любите шоу, если просто не представляете себе праздник без музыки, танцев и эмоций – Magic dance вот что вам нужно», - уверяют организаторы конкурса.

Зажигательное шоу, яркие постановки, атмосфера праздника, страсть танца, молодость и красота - все это Magic dance. Программа состоит из ярких, красочных и очень разных по настроению и подаче номеров.

Magic dance - это интересная, неординарная хореография, пересечения танцевальных стилей, невероятная харизма танцоров. Каждый танец в своем роде спектакль, который имеет свои роли, свою сюжетную линию. В основном составе коллектива больше 45 танцоров. Их объединяет не только любовь к танцу, но и совместные гастроли, экскурсии, выступления на конкурсах и фестивалях. Танцевальное мастерство участников студии отмечено многочисленными дипломами и наградами на более чем 25 различных конкурсах и фестивалях.

Достижения:

Международный конкурс Marathon of talents in Europe-2015, Барселона, Испания

Международный конкурс «Рижские каникулы — 2018», Рига, Латвия.

Международный конкурс Bizon open cub-2014, Минск, Белоруссия

Международный конкурс среди лауреатов хореографии Xdance – 2016 и 2018, Сочи, Россия

Международный конкурс «Golden dancer – 2016 и 2018, Рига, Латвия

Международный конкурс «Я могу», Казань 2017, Россия

Международная премия Artis-2017, Санкт-Петербург, Россия

Международная Танцевальная Ассамблея ЮНЕСКО Tevy dance grand prix-2016, Оренбург, Россия.

Билеты на финальное шоу в продаже в кассе Дома Офицеров, телtajy кассы - 56-88-35 или на orbilet.ru