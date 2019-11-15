Коллектив Magic dance из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2019»

Гостями 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» станет танцевальный коллектив Magic dance из Латвии с новым шоу Total Immersion.
«Если вы любите шоу, если просто не представляете себе праздник без музыки, танцев и эмоций – Magic dance вот что вам нужно», - уверяют организаторы конкурса.
Magic dance - это интересная, неординарная хореография, пересечения танцевальных стилей, невероятная харизма танцоров. Каждый танец в своем роде спектакль, который имеет свои роли, свою сюжетную линию. В основном составе коллектива больше 45 танцоров. Их объединяет не только любовь к танцу, но и совместные гастроли, экскурсии, выступления на конкурсах и фестивалях. Танцевальное мастерство участников студии отмечено многочисленными дипломами и наградами на более чем 25 различных конкурсах и фестивалях.
Достижения:
Билеты на финальное шоу в продаже в кассе Дома Офицеров, телtajy кассы - 56-88-35 или на orbilet.ru