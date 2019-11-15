Общество

На запуск российского аналога «Википедии» потратят на старте 2 млрд рублей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бюджет онлайн-портала Большой российской энциклопедии (БРЭ) за неполные три года составит около 2 млрд рублей. Деньги пойдут, в том числе, на выплату гонораров авторам статей. Ранее сообщалось, что на запуск проекта потратят в 2020-2022 годах 1,7 млрд рублей. Речь шла о субсидии издательству «Большая российская энциклопедия».

«Портал будет создаваться в течение 33 месяцев, бюджет портала на 33 месяца составит около 2 млрд рублей», - сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) Сергей Кравец на презентации в Уфе (цитата по ТАСС).

Всего над проектом в период его разработки будет работать 270 человек, 150 из которых - штатные сотрудники издательства. «Статьи, создание статей, научные рецензии, введение новых понятий... это гонорарные статьи», - пояснил Кравец выплату гонораров.

21 ноября проект электронной Большой российской энциклопедии был впервые представлен на конференции в Уфе. Портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии.

«У Википедии сохранится своя аудитория. Та аудитория, которой не так важна достоверность знания в деталях. Там ведь авторство отсутствует как принцип, речь идет о свободном редактировании. Наш портал рассчитан прежде всего на учащих – преподавателей и учащихся. Тем, кому определения нужно знать точно и в достаточном объеме. Мы, конечно, надеемся, что наш портал будет востребован и госчиновниками, которым тоже хорошо бы знать точно и журналистами и всеми теми, кто заинтересован в уверенном знании», - заявил Кравец (цитата Proufu.ru)

5 ноября на заседании Совета по русскому языку президент заявил, что электронная версия БРЭ, в отличие от «Википедии», сможет стать источником достоверной информации. «По поводу "Википедии"... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — сказал Путин. Пресс-секретарь президента позже подчеркнул, что «ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет и речи быть не может».