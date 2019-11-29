Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Сегодня в центре их внимания принятие бюджета Псковской области на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов, итоги парламентского часа в Псковском областном Собрании по вопросу реализации «мусорной» реформы, дайджест политических новостей минувшей недели и страсти по АЗС, которую планирует строить «Псковнефтепродукт» вблизи Мирожского монастыря.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.