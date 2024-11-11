«Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку площадки «Великолукского мясокомбината», расположенного в Псковской области. Требование о проведении проверки поступило от прокуратуры.
Согласно единому реестру проверок, производство колбас, связанное с петербургским миллиардером Владимиром Подвальным, проверяют на соответствие требований Таможенного союза по пищевой продукции, а также ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Внеплановую проверку производства инициировали после получения прокуратурой обращения, пишет «Деловой квартал».
Ожидается, что проверка продлится две недели и будет включать отбор проб и осмотр предприятия. В октябре Роспотребнадзор по Республике Башкортостан вынес предостережение «Великолукскому мясокомбинату». Лабораторные испытания показали, что одно из мясных изделий предприятия может не соответствовать ГОСТу по заявленным на упаковке компонентам.
Также в октябре компания получила предостережение от Роспотребнадзора Псковской области. Экспертиза выявила возможные нарушения регламентов безопасности пищевой продукции.
Напомним, магазины «Великолукского мясокомбината» в Псковской области закрываются в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны.
Ранее «Великолукский свиноводческий комплекс» получил разрешение поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия.