Экономика

«Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку площадки «Великолукского мясокомбината», расположенного в Псковской области. Требование о проведении проверки поступило от прокуратуры.

Согласно единому реестру проверок, производство колбас, связанное с петербургским миллиардером Владимиром Подвальным, проверяют на соответствие требований Таможенного союза по пищевой продукции, а также ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Внеплановую проверку производства инициировали после получения прокуратурой обращения, пишет «Деловой квартал».

«Требование прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям», — сказано в материалах проверки в части основания для проведения контрольных мероприятий.

Ожидается, что проверка продлится две недели и будет включать отбор проб и осмотр предприятия. В октябре Роспотребнадзор по Республике Башкортостан вынес предостережение «Великолукскому мясокомбинату». Лабораторные испытания показали, что одно из мясных изделий предприятия может не соответствовать ГОСТу по заявленным на упаковке компонентам.

Также в октябре компания получила предостережение от Роспотребнадзора Псковской области. Экспертиза выявила возможные нарушения регламентов безопасности пищевой продукции.

Напомним, магазины «Великолукского мясокомбината» в Псковской области закрываются в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны.

Ранее «Великолукский свиноводческий комплекс» получил разрешение поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия.