Общество

Более 3 млрд рублей пожертвовали россияне на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ

Более 3 млрд рублей поступило на счет благотворительного фонда «Воскресение» за период строительства главного храма Вооруженных Сил РФ, сообщил сегодня, 3 декабря, генеральный директор благотворительного фонда «Воскресение» Александр Каньшин на пресс-конференции, посвященной строительству храма, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Официальное количество жертвователей составляет около 80 тысяч. Александр Каньшин напомнил, что храм строится в парке «Патриот» в Москве.

«Строительство идет полным ходом. Храм войдет в строй к 9 мая 2020 года», - заявил Каньшин.

Он отметил, что цель его поездки в Псков - поблагодарить жителей региона за вклад, вносимый в строительство храма.