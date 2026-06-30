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Приставы помогли взыскать 148 тысяч рублей алиментов с отца в городе Дно

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В городе Дно 38-летний местный житель в кратчайшие сроки нашел 148 тысяч рублей для погашения задолженности по алиментам. Мужчине пришлось раскошелиться после серьезной профилактической беседы с судебным приставом-исполнителем, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области. 

Должник лично пришел на прием в отдел судебных приставов города Дно. К этому моменту мужчина накопил крупную задолженность по алиментам на содержание своих двоих детей, которая достигла 148 тысяч рублей.

В ходе беседы пристав-исполнитель подробно разъяснил мужчине все негативные последствия, которые неизбежно наступят в случае продолжения уклонения от исполнения алиментных обязательств. В частности, должника официально предупредили, что следующей мерой принудительного воздействия станет привлечение его к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает серьезные санкции, вплоть до административного ареста, обязательных работ или крупного штрафа.

Осознав всю серьезность ситуации и реальную угрозу наказания, мужчина не стал терять время на дальнейшие раздумья. Он тут же отправился домой, забрал средства и в тот же день вернулся в отдел, чтобы передать приставам всю необходимую сумму. Долг в размере 148 тысяч рублей был погашен в полном объеме.

В региональном управлении ФССП отмечают, что своевременное разъяснение правовых последствий является одной из самых эффективных мер. Она позволяет защитить имущественные права несовершеннолетних детей и помочь родителям избежать более жестких мер принуждения, таких как ограничение водительских прав, запрет на выезд за границу или уголовная ответственность.

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