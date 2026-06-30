Три сквера в центре Пскова планируют объединить под единую концепцию

Администрация города Пскова подала заявку на реализацию совместно с Псковской епархией проекта по ремонту сквера Породненных городов, сквера «с гномами» и сквера у церкви Николы со Усохи. Работы по созданию единого пространства оцениваются более чем в 100 млн рублей. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Мы подали заявку. Это большая территория, мы хотим реализовать проект совместно с епархией. Территория "с гномиками" с их восстановлением, сквер Породненных городов и сквер возле церкви Николы со Усохи. Это все планируем заложить в одну концепцию и в следующем году реализовать. Стоимость около 100 миллионов. Гномики – это очень знаковая часть города для многих псковичей. Их, конечно, не хватает. Надеюсь, что наша заявка будет одобрена. Туристы, в основном, ходят вдоль стены снизу. А горожане хорошо знают это место, там можно хорошо срезать путь, там ходят», – отметил Борис Елкин.

Гость студии подчеркнул, что в сквере Породненных городов необходимо будет обновлять часть деревьев. Большая их часть растет уже более 50 лет.

«Большая часть концепции в сквере Породненных городов сохранится. Часть деревьев нужно будет обновлять. Это, конечно, надо делать ступенчато – одни сажать, другие спиливать. И надо понимать, что многие деревья посажены больше 50 лет назад, и это не дубы, которые по 300 лет живут, там тополя и липы. Предпочтительнее клены, на мой взгляд», – добавил глава города.

Ранее сообщалось о планах создать сквер Псковских зодчих разных эпох у церкви Николы со Усохи (объект ЮНЕСКО).

Администрация города Пскова в апреле показывала первые визуализации сквера Породненных городов и сквера «с гномами», основанные на материалах исследований и высказываниях горожан.