Гриб-баран обнаружен в Пустошкинском округе

В Пустошкинском округе любители «тихой охоты» наткнулись на краснокнижный гриб-баран. Фото опубликовали в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Кузьмина

«Разбавлю вашу ягодную красоту удивительной находкой - гриб-баран. 28.06.26. Пустошкинский район», - пишет автор фото.

Грифола курчавая, также известная как гриб-баран — это съедобный гриб (в молодом возрасте), который растёт с конца июня до конца сентября.

Гриб предпочитает широколиственные леса, произрастая преимущественно на дубах, но также встречается на других лиственных породах, таких как клён, бук, каштан и липа, а иногда и на гниющей подстилке или изредка на хвойных породах.

Грифола курчавая включена в Красную книгу Российской Федерации на федеральном уровне (3-я категория — редкий вид). Помимо федерального списка, она также занесена в Красные книги многих регионов России, включая Псковскую, Владимирскую, Липецкую, Пензенскую, Тамбовскую, Тульскую области и Республику Мордовия.

В Красной книге Псковской области отмечается, что в регионе гриб был обнаружен в Печорском округе.

С 11 октября 2023 года федеральный закон №113-ФЗ предусматривает наказание за незаконный сбор, оборот и преднамеренное уничтожение редких видов грибов из Красной книги России.