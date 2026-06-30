Профсоюзы Псковской области присоединились к акции «Коробка храбрости»

В Пскове представители профсоюзных организаций региона передали детские игрушки в региональный исполком партии «Единая Россия». Подарки будут направлены на реализацию благотворительной акции «Коробка храбрости», которая помогает маленьким пациентам преодолевать страх перед медицинскими процедурами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
Собранные игрушки руководителю регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максиму Адамчуку передал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он отметил, что участие в социальной инициативе стало закономерным продолжением тесного партнерства между двумя организациями.
По словам главы облсовпрофа, к доброму делу подключилась вся большая профсоюзная семья региона. В сборе подарков приняли активное участие членские организации и подведомственные учреждения.
Помощь больным детям профсоюзы планируют оказывать на системной основе. Уже известно, что передача игрушек — это не разовая акция, а начало долгого и плодотворного сотрудничества по линии сторонников партии.
Главная цель таких подарков — не просто развлечь ребенка, но и помочь ему справиться со стрессом во время лечения. Как отметил Игорь Иванов, все усилия профсоюзного актива направлены на то, чтобы порадовать детей и сделать период их адаптации и восстановления максимально комфортным и быстрым.
Напомним, всероссийская партийная акция «Коробка храбрости» — одна из инициатив народной программы партии «Единая Россия» и направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях. Ее суть заключается в том, что в больницах появляются специальные боксы, из которых маленькие пациенты получают небольшие игрушки в качестве поощрения за мужество, проявленное при сдаче анализов или проведении неприятных медицинских процедур. Это помогает детям справиться со страхом и отвлекает их во время сложных процедур.
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