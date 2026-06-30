Профсоюзы Псковской области присоединились к акции «Коробка храбрости»

В Пскове представители профсоюзных организаций региона передали детские игрушки в региональный исполком партии «Единая Россия». Подарки будут направлены на реализацию благотворительной акции «Коробка храбрости», которая помогает маленьким пациентам преодолевать страх перед медицинскими процедурами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Собранные игрушки руководителю регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максиму Адамчуку передал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он отметил, что участие в социальной инициативе стало закономерным продолжением тесного партнерства между двумя организациями.

«На самом деле, у нас уже большая история взаимодействия с всероссийской политической партией "Единая Россия". Не так давно мы обновили, усилили наше соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. И, конечно, наша работа строится не просто на обмене информацией, а на поддержке и на реализации совместных дел и тех проектов, которые реализуют и профсоюзы, и "Единая Россия", — подчеркнул Игорь Иванов. — Мы не могли остаться в стороне от этой замечательной акции, когда мы можем поддержать детей, которые находятся в организациях здравоохранения, больны и требуют особого внимания».

По словам главы облсовпрофа, к доброму делу подключилась вся большая профсоюзная семья региона. В сборе подарков приняли активное участие членские организации и подведомственные учреждения.

«Мы подключились, если можно сказать, всей нашей большой профсоюзной семьёй. Это и членские организации, и учреждения профсоюзов, которые функционируют на территории Псковской области. В частности, здесь представлен сбор от части отраслевых профсоюзов и от учреждений отдыха "Соцтурпроф" и "Бюро путешествий"», — рассказал Игорь Иванов.

Помощь больным детям профсоюзы планируют оказывать на системной основе. Уже известно, что передача игрушек — это не разовая акция, а начало долгого и плодотворного сотрудничества по линии сторонников партии.

«Следующим этапом мы планируем — уже сегодня вели переговоры — передать партию игрушек, настольных и развивающих игр от нашего санатория "Хилово". Мы рассчитываем делать это на постоянной основе, в долгосрочный период, а не только разово. Я думаю, что мы сможем внести особую лепту», — поделился планами председатель Псковского областного совета профсоюзов.

Главная цель таких подарков — не просто развлечь ребенка, но и помочь ему справиться со стрессом во время лечения. Как отметил Игорь Иванов, все усилия профсоюзного актива направлены на то, чтобы порадовать детей и сделать период их адаптации и восстановления максимально комфортным и быстрым.

Напомним, всероссийская партийная акция «Коробка храбрости» — одна из инициатив народной программы партии «Единая Россия» и направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях. Ее суть заключается в том, что в больницах появляются специальные боксы, из которых маленькие пациенты получают небольшие игрушки в качестве поощрения за мужество, проявленное при сдаче анализов или проведении неприятных медицинских процедур. Это помогает детям справиться со страхом и отвлекает их во время сложных процедур.