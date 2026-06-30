Выпускница ПИЛГ сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов

Выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии Мария Соскова получила 100 баллов на едином государственном экзамене по истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования Псковской области.
Фото: министерство образования Псковской области
Девушка рассказала, что к ЕГЭ по истории готовилась регулярно и стабильно, начиная с прошлого лета, занималась в онлайн-школе и уделяла внимание всем аспектам экзамена: датам, личностям, картам, культуре, всемирной истории.
Помимо подготовки, Мария Соскова занималась олимпиадами по литературе, английскому, немецкому и русскому языкам. Призовые места школьница заняла в перечневых олимпиадах «Ломоносов» и «Высшая проба». Это дало право на зачисление на бюджетное место в вуз без сдачи ЕГЭ и дополнительных экзаменов или 100 баллов по предмету при поступлении.
Поступать Мария собирается на факультет международных отношений.
В министерстве также отметили, что в этом году в Псковской области увеличилось количество высокобалльников по истории на десять человек. Ребята набрали от 81 до 99 баллов.