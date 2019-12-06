Общество

Столичное издательство выпустило новый роман-сказку псковской писательницы Ольги Шерстобитовой

Издательство «Эксмо» выпустило первый роман новой дилогии псковской писательницы Ольги Шерстобитовой - «Замок дракона, или Суженый мой, ряженый». Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей Ольга Шерстобитова, на бумаге произведение вышло 6 декабря, в серии «Колдовские миры».

«Это светлая, добрая сказка о любви дракона и его принцессы. Для того, чтобы стать счастливой, своего суженого героине предстоит спасти из заточения. Она отправится на другой край света, одолеет некроманта и его пособника, пройдет испытания. В этом помогут верные друзья и главное волшебство на свете - сила искренней чистой любви, которая преодолеет все препятствия. В этой динамичной истории много светлых моментов: веры, тепла, - отметила Ольга Шерстобитова. - Героиня - принцесса Эвелина - непоседливая и веселая девушка. Ее лучший друг и фамильяр - кот, умный, верный, с характером, но добавляет много юмористических моментов. Это мой единственный роман, где есть кот».

Тираж произведения - 3 тысячи экземпляров. Со слов автора, в книжных магазинах роман появится примерно через неделю. Второй роман дилогии - «Замок дракона, или Не будите во мне фею» - писательница тоже закончила: «Эксмо» выпустит его в феврале.