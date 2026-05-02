Кофе на ходу и вечная спешка: урбанист назвала пять привычек, которые крадут энергию горожан

Постоянная проверка телефона, кофе на ходу и вечная спешка незаметно «съедают» наши силы. О том, как вернуть энергию рассказала урбанист Юлия Зубарик.

«Главный городской навык сегодня — управлять своим состоянием внутри этой скорости. Город не станет медленнее. Но вы можете перестать терять энергию на автоматических сценариях», — пояснила эксперт.

Среди главных «пожирателей» ресурса: проверка уведомлений без пауз (помогают микро-паузы с дыханием), кофеин, вызывающий спад бодрости (стоит пить его осознанно, не на бегу), однообразие маршрутов (полезно иногда менять путь), многозадачность (нужны «моно-зоны» на 20–30 минут) и спешка в ущерб комфорту (закладывайте запас времени и планируйте мелочи), пишет «Прайм».

Замена этих автоматических сценариев на поддерживающие ритуалы поможет чувствовать себя бодрее даже в быстром ритме мегаполиса, заверила Юлия Зубарик.

