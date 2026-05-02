МЧС напоминает дачникам Псковской области о правилах пожарной безопасности в майские праздники

Майские праздники – это долгожданное время, когда многие из нас с радостью отправляются на свои любимые дачи. Чтобы выходные прошли без неприятных сюрпризов, Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Именно в этот период, когда на участках активно используются мангалы, проводятся работы с открытым огнем и сухая трава становится легковоспламеняемой, риск возникновения пожаров значительно возрастает.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Напомним, пожароопасный сезон объявлен на территории Псковской области с 27 марта.