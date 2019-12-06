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Общество

Андрей Корнев рассказал о планах на будущее и итогах депутатской деятельности в 2019 году

08.12.2019 16:09|ПсковКомментариев: 0

Андрей Корнев начал свой парламентский путь в 2002 году с депутатского мандата Великолукской городской Думы, а в 2017-м он стал уже депутатом регионального парламента, пополнив ряды шестого созыва Псковского областного Собрания.

Помимо депутатской деятельности Андрей Корнев руководит коммерческой компанией «Статус-пресс», возглавляет Федерацию футбола города Великие Луки и является исполнительным директором Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области.

Псковская Лента Новостей попросила великолукского парламентария рассказать, каких результатов ему удалось добиться в своем избирательном округе в этом году, какие он ставит перед собой задачи на ближайшую перспективу и как оценивает бюджет области на следующий год с точки зрения поддержки бизнеса.

- Андрей Юрьевич, каковы итоги уходящего года на вашем избирательном округе? Что удалось сделать, какие были положительные сдвиги?

- Мой избирательный округ - восьмой. Естественно, там собралась определенная база наказов, которая и легла в основу депутатской деятельности. Это глобальные проекты, которые реализуются уже не один год.

В мой избирательный округ входит район улицы Заслонова в Великих Луках. Он находится в удалении от центральной части города, и вся инфраструктура там еще не налажена. И радует, что этот вопрос постепенно решается.

Так, из того, что уже удалось сделать, и о чем давно просили избиратели, - это строительство школы на улице Заслонова. Ее уже начали строить, проведены все конкурсы, и подрядчик приступил к работам. Это очень важно для меня, потому что здесь есть только одна небольшая школа, ее не хватает, и многим детям приходится ездить в центр города, что не только неудобно, но и небезопасно. Мы с губернаторами очень долго прорабатывали этот вопрос, и с Андреем Анатольевичем Турчаком, и с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, чтобы эта школа появилась. Это очень тяжелый труд, но слава богу, все удалось. Тут, конечно, еще и большая заслуга наших городских властей в том, что мы все-таки сумели попасть в профильную программу.

Второй важный проект - там же, на улице Заслонова, в этом году начались работы по строительству нового, полноценного, большого и хорошего детского сада. Люди давно об этом просили. Я, еще в мою бытность депутатом городской Думы, очень ратовал за то, чтобы это случилось. Слава богу, в этом году этот вопрос начал решаться.

Хочется упомянуть еще один большой наказ, который касается строительства моста на месте ранее существовавшего, который соединит две части города. Одна часть является моим избирательным участком, вторая часть – это девятый избирательный округ. Это бывший железнодорожный мост, существовавший на улице Мебельной. Уже удалось добиться того, что прошло проектирование. Согласно проекту, там будет 4-полосное движение. Это очень хорошо для транспортной доступности района, потому что у нас там постоянно из-за наличия железнодорожных переездов возникали пробки. Когда две части города этим мостом соединятся, это будет очень удобно для всех великолучан.

Этот проект мы пробовали двигать еще года 3-4 назад, говорили о том, что его нужно реализовать. Но нам говорили, что сначала нужно закончить работы по великолукскому путепроводу, а потом уже приступать к новому проекту. И вот этот момент настал.

Опять же, еще будучи депутатом городской Думы, я занимался проработкой вопроса об устройстве дорожного покрытия на участке, соединяющем улицу Мурманскую с улицей Дружбы, где раньше не существовало дороги. И вот в этом году эта дорога уже сдается. Таким образом мы транспортный трафик серьезно разгружаем (например, улица Третьей Ударной армии постоянно стоит в часы пик). Дорога еще не открыта официально, но великолучане уже, как ни странно, ей пользуются, ведь теперь там есть асфальтовое покрытие - очень удобно на улицу Дружбы выезжать с Октябрьского проспекта через улицу Мурманскую, не поворачивая на 3-ю ударную.

Естественно, под контролем у меня асфальтирование дворовых территорий и проездов к домам. В этом году реализовано три дворовых территории, на участке заасфальтировано 12 проездов к домам по муниципальным программам.

В этом году я еще принял участие с однопартийцами в программе партии «Единая Россия», благодаря которой удалось отремонтировать спортивную площадку на улице Запрудной. Там проживает порядка 1 000 жителей, и приятно, что теперь они могут пользоваться такой площадкой, которую удалось капитально отремонтировать. Зимой там можно будет заливать каток, чтобы на коньках кататься, а летом - играть в футбол.

- Что еще предстоит сделать в вашем округе в ближайшее время? Есть ли понимание работы на перспективу?

- Не так давно я разговаривал с губернатором, просил его о содействии в ремонте Великолукского детского противотуберкулезного диспансера. Изначально на это было выделено 12 млн рублей. Конечно, этих денег на ремонт не хватило, но уже приятно, что сделали проектно-сметную документацию и договорились, что теперь будем реализовывать ее на 55 млн рублей, частями на три года.

Естественно, будет продолжаться и постоянный прием избирателей. Все вопросы, которые задаются на таких встречах, обязательно отрабатываются. Они самые разные: проблемы личного коммунального хозяйства, споры с управляющими компаниями, по поводу пенсионного обеспечения… В этом году, к слову, мы помогали некоторым домам оформлять документы для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Есть вопросы на перспективу, связанные с великолукским путепроводом. У нас есть небольшое, узкое, как бутылочное горлышко, место - на пересечении улицы Ленина и улицы Дьяконова. В этом году уже прошел конкурс, определен победитель, и теперь там будет строиться перекресток с круговым движением. Я надеюсь, что за два года этот проект будет реализован.

И, конечно, хотелось бы, чтобы мост в районе улицы Малышева был построен. Это тоже глобальный проект.

Мы плотно работаем и с городскими властями. Я всегда на связи с заместителями главы администрации. Учитывая большой пятнадцатилетний опыт депутатской деятельности в городской Думе, незначительные вопросы удается решать быстро. По значительным - приходится работать. Да, не все сразу, все в рамках приоритетов, но на самом деле вопросы двигаются. Здесь надо отдать должное - понимание у городских властей всегда есть.

- В рамках работы согласительной комиссии вы вносили какие-то предложения по проекту бюджета Псковской области на следующий год?

- Да, у меня есть еще один проект, связанный с обращением избирателей. На улице Щорса в Великих Луках располагается Дом ветеранов, социальное учреждение, где живут ветераны. Этот дом ничем не огражден. Бывают случаи, когда люди из близлежащих домов распивают здесь на лавочках спиртные напитки, что доставляет неудобства жителям преклонного возраста.

Я подал в согласительную комиссию заявление по поводу обустройства здесь ограждения, чтобы на следующий год этот проект был реализован. Там порядка 600 тысяч рублей понадобится. Пока ответа еще нет, естественно, только по итогам работы согласительной комиссии будет понятно, будет реализован этот проект в следующем году или нет.

- Андрей Юрьевич, вы не только депутат Псковского областного Собрания, но еще и исполнительный директор регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Как вы считаете, с точки зрения тех самых промышленников и предпринимателей, проект бюджета достаточен ли в плане их поддержки?

- Он не может быть достаточным априори. Сейчас очень непростое время. Если мы действительно хотим, чтобы промышленность у нас развивалась, естественно, надо закладывать еще большие объемы поддержки и малого и среднего бизнеса, и крупного предпринимательства. Благо, что наши ведущие предприятия участвуют еще и в федеральных программах.

К примеру, у нас есть компания «М-Конструктор», Артем Багнюк ее возглавляет, и он очень хорошо пользуется всему существующими мерами поддержки. И в Центре поддержки экспорта на примере этой компании показали, как много можно реализовывать благодаря таким мерам. Здесь региональным властям нужно отдать должное - они очень помогают в этом отношении нашим предпринимателям. Тот же выход на экспортный потенциал – это валютная выручка, это бОльшие доходы, чем на внутреннем рынке.

Можно было помогать и в бОльших объемах, но у нас не хватает бюджетных средств для этого. Если бы у нас был профицитный бюджет, как в Москве, наверное, стоило бы бОльшие деньги туда заложить, чтобы помогать нашему бизнесу, потому что в итоге мы все это получили бы обратно в виде налоговых отчислений.

Важно и то, что у нас ОЭЗ «Моглино» развивается. По последней информации, наша особая экономическая зона заняла четвертое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Это тоже очень хорошо. Скорее бы это все уже реализовывалось, ведь это дополнительные рабочие места, это налоги, это гораздо больше социальных программ, которые мы сможем выполнить.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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