В Псковской области суд взыскал 3,5 миллиона рублей за недействительные договоры поставки

По искам прокуратуры Псковской области суд признал недействительными договоры поставки в Порховском районе и Великих Луках и взыскал более 3,5 миллионов рублей в пользу заказчиков. Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Прокуратуры городов Великие Луки и Порховского района провели проверки соблюдения законодательства о закупках. Установлено, что в 2025 году муниципальные заказчики искусственно дробили единые закупки уличных светильников и выставочных витрин на несколько мелких договоров - каждый до 600 тыс. рублей. Это позволяло формально соблюсти требования пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе» и избежать конкурентных процедур.

Прокуратура области обратилась в Арбитражный суд Псковской области с исками в интересах публично-правовых образований «Город Великие Луки» и «Порховский муниципальный округ». Надзорный орган потребовал признать сделки недействительными и применить последствия в виде возврата полученных поставщиками денежных средств.

Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иски. Общая сумма взыскания превысила 3,5 миллиона рублей.

Реклама на ПЛН

