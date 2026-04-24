Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2026» посетили реготделение Федерации джампинга России

Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2026» посетили региональное отделение Федерации джампинг фитнеса России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Участницы смогли не только познакомиться с деятельностью федерации, но и принять участие в тренировке по джампингу под руководством председателя Федерации - тренера, судьи, руководителя «Viki Sport» — Виктории Трениной.

Девушки отметили, что тренировка дала заряд бодрости, а джампинг оказался увлекательным и драйвовым видом спорта.