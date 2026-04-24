 
Общество

Полиция в Пскове разыскивает мужчину, попавшего на камеру видеонаблюдения в автобусе

Управление МВД России по городу Пскову разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: мужчина на вид 45-50 лет, рост около 180 см., плотного телосложения, в очках. 
Был одет: серая кофта с капюшоном, черная жилетка, оранжевая кепка без козырька, при себе имел рюкзак темного цвета.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о данном мужчине, оказать помощь в розыске этого неизвестного и позвонить по телефонам 89113719771, 102. 

