Полиция в Пскове разыскивает мужчину, попавшего на камеру видеонаблюдения в автобусе

Управление МВД России по городу Пскову разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: мужчина на вид 45-50 лет, рост около 180 см., плотного телосложения, в очках.

Был одет: серая кофта с капюшоном, черная жилетка, оранжевая кепка без козырька, при себе имел рюкзак темного цвета.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о данном мужчине, оказать помощь в розыске этого неизвестного и позвонить по телефонам 89113719771, 102.