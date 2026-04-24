Россияне стали активно закупаться к сезону шашлыков

Россияне активно закупаются к сезону шашлыков. Покупки в категории товаров для досуга на природе в апреле составили 29% в среднем, рассказали в пресс-службе сервиса «Пакет» от Х5.

Изображение сгенерировано ИИ

Самый большой прирост наблюдается в разделе тарелок и блюд — в апреле куплено в 1,68 раза больше позиций, чем в марте 2026 года. Средний чек покупки составил 304 рубля. Примечательно, что спрос на одноразовую посуду при этом увеличился всего на 3%. 

На втором месте по росту интереса — товары для кемпинга, частота покупок увеличилась в 1,33 раза за месяц. Средний чек — 348 рублей.

Положительная динамика прослеживается и по прочим категориям товаров, необходимых для традиционных майских шашлыков: 

  • Дрова и уголь — рост спроса на 30% за месяц, средний чек — 408 рублей;
  • Аксессуары для барбекю — рост спроса на 27%, средний чек — 223 рубля;
  • Средства для розжига — спрос вырос на 26%, средний чек — 161 рубль;
  • Шампуры — спрос вырос на 20%, средний чек — 211 рублей;
  • Мангалы — спрос вырос на 14%, средний чек — 389 рублей.

Россияне также уже начали продовольственную подготовку к праздникам, пишет «Газета.Ru». Частота покупок соусов заметно увеличилась: майонез +37%, сметана +36%, кетчуп +28%. Помимо этого, ажиотаж наблюдается вокруг напитков. Среди безалкогольных вариантов наибольший рост спроса наблюдается в следующих категориях: растворимый кофе +28%, сладкие газировки +13%, энергетические напитки +13%, соки +10%. Из алкогольных позиций лидерами по росту числа покупок стали: пиво +23% и водка +19%.

