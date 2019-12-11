Общество

Владимир Яников: Опытных руководителей из соцсферы нельзя лишать тысячи рублей доплаты

Депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №10 Владимир Яников поделился мнением, что все жители с 15-летним стажем руководства государственными или муниципальными учреждениями Псковской области, должны пожизненно получать дополнительную ежемесячную денежную выплату - тысячу рублей. Свою позицию он обозначил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.





«Я считаю, что руководители учреждений социальной сферы, отработавшие на должности 15 лет, должны ежемесячно получать эту дополнительную тысячу рублей. А то, получается, люди грамотно и долго работали, за что имеют федеральную льготу, но из-за нее не могут получить нашу местную выплату. Проблему надо как-то решать, поскольку иначе - неправильно. Ведь мы, депутаты, закон приняли, и люди уже начали получать по тысяче рублей, а теперь мы прекратили эти выплаты. Нужно найти законное решение этого вопроса», - поделился депутат.

На очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 11 декабря, Владимир Яников сообщил, что зачастую такие руководители выбирают выплату для ветеранов труда: «Эта выплата больше. При этом они остаются без 1000 рублей дополнительной денежной выплаты».

«Вера Васильевна Емельянова (первый вице-губернатор Псковской области - от ред.) тоже согласна, что проблема есть, но на согласительной комиссии вопрос рассматривался неопределенно. Миллион и несколько сотен тысяч рублей - это не такая большая сумма для области, но с помощью этих денег можно выразить уважение нашим руководителям. Внести законопроект, который все исправит, - не проблема. Я разработаю его буквально за день. Вопрос в том, чтобы администрация региона согласилась и нашла средства», - заключил Владимир Яников.

Напомним, на июльской сессии регионального парламента приняли закон, согласно которому жители Псковской области, имеющие стаж не менее 15 лет в должности руководителя государственных и (или) муниципальных организаций культуры на территории региона, а также те, кто имеет стаж не менее 15 лет в должности руководителя организаций ветеринарной службы, находящихся в ведении Псковской области, смогут получать ежемесячную денежную выплату в тысячу рублей, которая выплачивается пожизненно.