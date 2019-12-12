Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Машина как женщина
Сад, который построил «ЛУГ»
Детская обувь для зимы
Монобизнес vs. многопрофильность
Как защитить дом и офис зимой?
Шапок много не бывает
Где отпраздновать корпоратив?
Горячие вакансии Псковского хлебокомбината
Новогодний корпоратив за 700 рублей
Господдержка для бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Старые Новые Песни - 2
 
 
 
ещё Общество 12.12.2019 17:216 Сад, который построил «ЛУГ» 15.12.2019 21:331 В Псковском политехническом колледже провели мастер-класс по работе на современных австрийских станках 15.12.2019 21:003 Развенчан миф о пользе горячего чая при высокой температуре 15.12.2019 20:290 Кабмин планирует расширить прогнозный план приватизации госкомпаний 15.12.2019 20:250 В ПсковГУ состоялась первая детская бизнес-конференция «KinderMBA» 15.12.2019 18:450 Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
 
 
 
Самое популярное 13.12.2019 14:096 В Пскове начался демонтаж четырех пешеходных переходов 13.12.2019 09:123 Псковичка борется за титул самой красивой военнослужащей 13.12.2019 13:5522 В Святогорском монастыре произведены незаконные вырубки деревьев на холме, где расположена могила Пушкина 13.12.2019 19:4216 В Пскове с новогодней елки в Финском парке украдены 2/3 игрушек 13.12.2019 09:583 Начальник отдела потребительского рынка и услуг Пскова Андрей Сукманов покидает свой пост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковском политехническом колледже провели мастер-класс по работе на современных австрийских станках

15.12.2019 21:33|ПсковКомментариев: 1

В рамках  Национального проекта « Образование» в конце октября текущего года в Псковский политехнический колледж поступили современные австрийские станки фирмы «Felder Group». Для обеспечения нормального функционирования техники силами работников колледжа была смонтирована  система вентиляции  и подведена электроэнергия к станкам.

На прошлой неделе  представителями фирмы «Felder Group» было  проведено подключение и запуск деревообрабатывающих станков. Дополнительно  консультантом  «Felder Group»  был проведен мастер-класс по современному оборудованию для мастеров производственного обучения колледжа. Занятие длилось несколько часов, были задействованы все станки, дополнительная оснастка и  устройства для  сбора отходов- промышленные пылесосы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, ремонтные и монтажные работы подходят к концу и через десять дней, 25 декабря,  в Псковском политехническом колледже состоится торжественное открытие пяти мастерских, обновленных и  модернизированных в рамках Национального проекта «Образование». 

Отметим, что губернатором области Михаилом Ведерниковым из резервного фонда выделены дополнительные средства  для  покупки нового электрооборудования,  замены дверей и окон в мастерских колледжа.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какова ваша позиция по вопросу строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма?
В опросе приняло участие 815 человек
15.12.2019, 22:000 Названы худшие пароли 2019 года 15.12.2019, 21:331 В Псковском политехническом колледже провели мастер-класс по работе на современных австрийских станках 15.12.2019, 21:003 Развенчан миф о пользе горячего чая при высокой температуре 15.12.2019, 20:290 Кабмин планирует расширить прогнозный план приватизации госкомпаний
15.12.2019, 20:250 В ПсковГУ состоялась первая детская бизнес-конференция «KinderMBA» 15.12.2019, 20:000 В Кремле рассказали об апелляции на решение WADA 15.12.2019, 19:290 Псковских мастеров и художников приглашают к участию в областном конкурсе-выставке «Масленичный сувенир» 15.12.2019, 18:450 Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
15.12.2019, 18:200 Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия 15.12.2019, 17:420 Псковичей приглашают к участию во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах» 15.12.2019, 17:070 Российских школьников могут избавить от домашнего задания на Новый год 15.12.2019, 16:320 Мокрый снег и порывистый ветер возможны в понедельник в Псковской области
15.12.2019, 16:050 Псковские росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина на Рижском проспекте виски 15.12.2019, 15:370 В Великих Луках презентовали книгу «Великолукский драматический театр в историко-документальных и литературных очерках» 15.12.2019, 15:154 Фотофакт: Завершено создание мурала на доме по улице Генерала Маргелова 15.12.2019, 15:030 Полиция разыскивает 30-летнюю женщину, пропавшую в Псковском районе
15.12.2019, 14:300 Псковский музей приглашает на образовательные программы в преддверии новогодних праздников 15.12.2019, 14:030 Телефон похитил злоумышленник из квартиры великолучанина 15.12.2019, 13:302 Россиян просят отказаться от салатов с майонезом на Новый год 15.12.2019, 12:450 В Великолукском районе возбуждено уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности ребенка
15.12.2019, 12:300 График работы псковских поликлиник изменится в новогодние праздники 15.12.2019, 11:521 Местные жители в шоке - вандализм в Паневике 15.12.2019, 11:331 Региональное УМВД: Не доверяйте посторонним свои персональные данные 15.12.2019, 11:020 Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15.12.2019, 10:310 Продолжаются поиски псковички, ушедшей из дома в октябре 15.12.2019, 10:010 Вячеслав Володин призвал защищать и поддерживать журналистов, работающих в горячих точках 15.12.2019, 09:300 Псковичей приглашают на праздничные новогодние мероприятия в Изборске 15.12.2019, 09:030 Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
15.12.2019, 01:2945 Рыбаков победил Шлосберга на выборах председателя партии «Яблоко» 14.12.2019, 23:230 Названы лучшие фильмы 2019 года 14.12.2019, 22:220 «Укрощением строптивой» открылись гастроли Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа» в «Михайловском» 14.12.2019, 21:240 Титул «Мисс мира» получила представительница Ямайки
14.12.2019, 20:310 Ансамбль гуслей «Лель» отметил свое 30-летие 14.12.2019, 19:574 Шесть кандидатур выдвинуты на пост председателя партии «Яблоко» 14.12.2019, 19:521 50 участников спартакиады «Твой выбор» отправятся на новогоднее представление в Москву 14.12.2019, 19:381 YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов десятилетия
14.12.2019, 19:245 Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин 14.12.2019, 19:000 В Пскове прошел финальный этап спартакиады «Твой выбор». ФОТО 14.12.2019, 18:480 Порывистый ветер возможен завтра в Псковской области 14.12.2019, 18:182 В Великобритании на складе металлолома нашли 24 тыс. евро
14.12.2019, 17:590 Жителей Запсковья научили предотвращать пожары 14.12.2019, 17:430 Женская сборная России финишировала второй в эстафете на этапе КМ по биатлону 14.12.2019, 17:381 Студентка ПсковГУ вошла в тройку победителей Всероссийского конкурса научных работ 14.12.2019, 16:540 Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий
14.12.2019, 16:350 Храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 14.12.2019, 16:163 Жители стругокрасненской деревни Кочегоще не могут допроситься ремонта дороги и запуска школьного автобуса 14.12.2019, 15:522 Рейтинг политической активности. 6-13 декабря 14.12.2019, 15:180 Первый этап городских соревнований по воркауту прошел в псковской школе №9
14.12.2019, 15:022 Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились лишь 8 14.12.2019, 14:434 Разбитую фарфоровую чашку с женским лицом нашли псковские археологи 14.12.2019, 14:271 Полиция установила подозреваемых в совершении краж в Усвятском, Новосокольническом и Плюсском районах 14.12.2019, 14:110 «Ахтеатр» покажет спектакль и проведет мастер-классы в красногородской агрошколе
14.12.2019, 13:501 Раннее бронирование теплого отдыха: сделайте себе подарок к Новому году 14.12.2019, 13:391 Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой российской школе 14.12.2019, 13:240 Житель Опочки приговорен к штрафу за кражу из гаража 14.12.2019, 13:1011 Фотофакт: «Котлетой с тараканом» кормят пациентов псковской инфекционной больницы
14.12.2019, 12:490 ДТП в Островском районе с участием фуры и грейдера обошлось без пострадавших 14.12.2019, 12:351 Приставы назвали число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов 14.12.2019, 12:293 Продукцию «Прасковьи Молочковой» можно приобрести в новом супермаркете «Перекресток» 14.12.2019, 12:212 Фура загорелась в результате столкновения с грейдером в Островском районе. ФОТО и ВИДЕО
14.12.2019, 12:043 Великолукская епархия окажет поддержку для скорейшего решения проблемы с незаконной вырубкой в Святогорском монастыре 14.12.2019, 11:300 Автобусы 2 «Т» и 14 «Т» будут делать дополнительные остановки на Завеличье 14.12.2019, 11:131 Вера Емельянова приняла участие во всероссийском совещании Ольги Голодец по нацпроектам в сфере культуры, спорта и туризма 14.12.2019, 11:040 Аномальное потепление прогнозирует Гидрометцентр в европейской части России
14.12.2019, 10:414 На Урале перевернулся автобус с поклонниками певца Макса Коржа 14.12.2019, 10:260 ПсковГУ и ВШЭ начали работу по разработке совместной передовой образовательной программы 14.12.2019, 10:151 Любитель бесплатного кофе задержан в магазине на улице Некрасова 14.12.2019, 10:040 Финальный этап спартакиады «Твой выбор» пройдет сегодня в ППК
14.12.2019, 09:490 Псковский музей-заповедник проводит очередную культурную «субботу» 14.12.2019, 09:371 Жителям Псковского района напоминают, как уберечь свое имущество от воров 14.12.2019, 09:225 Сегодня стартует съезд «Яблока», на котором будет избран председатель партии 14.12.2019, 09:041 Наталья Тудакова: Согласительная комиссия по проекту бюджета позволяет определить, какие задачи нужно решить здесь и сейчас
14.12.2019, 09:030 Выявлены вызывающие бессонницу продукты 14.12.2019, 09:000 Шапок много не бывает: в Пскове открылась теплая выставка 14.12.2019, 00:001 Явлинский назвал высокой вероятность второго тура на выборах председателя «Яблока» 13.12.2019, 22:453 Туристам запретили ввозить в Европу овощи и фрукты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.