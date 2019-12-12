Общество

В Псковском политехническом колледже провели мастер-класс по работе на современных австрийских станках

В рамках Национального проекта « Образование» в конце октября текущего года в Псковский политехнический колледж поступили современные австрийские станки фирмы «Felder Group». Для обеспечения нормального функционирования техники силами работников колледжа была смонтирована система вентиляции и подведена электроэнергия к станкам.

На прошлой неделе представителями фирмы «Felder Group» было проведено подключение и запуск деревообрабатывающих станков. Дополнительно консультантом «Felder Group» был проведен мастер-класс по современному оборудованию для мастеров производственного обучения колледжа. Занятие длилось несколько часов, были задействованы все станки, дополнительная оснастка и устройства для сбора отходов- промышленные пылесосы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, ремонтные и монтажные работы подходят к концу и через десять дней, 25 декабря, в Псковском политехническом колледже состоится торжественное открытие пяти мастерских, обновленных и модернизированных в рамках Национального проекта «Образование».

Отметим, что губернатором области Михаилом Ведерниковым из резервного фонда выделены дополнительные средства для покупки нового электрооборудования, замены дверей и окон в мастерских колледжа.