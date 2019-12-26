Общество

Александр Козловский прокомментировал работу властей Пскова





Глава города Пскова Елена Полонская - прекрасный опытный политик, а глава администрации города Александр Братчиков - один из самых грамотных хозяйственников на территории Псковщины. Такое мнение высказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.



«Конечно, Елене Полонской еще предстоит многому научиться, но то, что она уже сделала, чего добилась и то, как она работает в партии и на выборах, здесь многие могут поучиться. А тот проект, который реализовывал Александр Братчиков будучи руководителем одного из предприятий, продолжает развиваться. Благодаря тому заделу, который он сделал, проект уже вышел за пределы региона и считается успешным в России. Опыт хозяйственной деятельности однозначно помогает главе администрации Пскова сейчас управлять городом, его хозяйственной частью», - заявил Александр Козловский.

«Политическая сила и платформа на которую могут опираться власти Пскова - это депутаты фракции «Единая Россия». Тот факт, что абсолютным большинством депутатов избрали Елену Полонскую на пост главы города, доказывает, что сегодня она тот человек, который способен консолидировать депутатов и двигаться дальше», - рассказал он.

Александр Козловский отметил, что власти Пскова должны вести дискуссию друг с другом и приходить к общему решению. «Конечно, какие-то разногласия всегда существуют между двумя людьми, главное - это прислушиваться друг к другу, взаимодействовать, не заводить ситуацию в тупик. С таким тандемом главы Пскова и главы администрации город выиграет», - заявил депутат.

Он также отметил слаженную работу властей при проведении Ганзейских дней в Пскове. «Нужно сказать, что проведение Ганзейских дней показало, как они могут работать вместе. Без работы главы администрации Пскова, без подготовки города к этому мероприятию, оно было бы неполноценным. Елена Александровна тоже отработала свою часть, она молодец. Это очень серьезная работа, тем более, что это ноша взвалилась на нее неожиданно, она успешно с ней справилась. Это показывает ее силу, выдержку. То, что она сейчас возглавляет самое большое городское отделение партии "Единая Россия", также возлагает на нее большую ответственность, но, я уверен, что она справится», - заключил Александр Козловский.