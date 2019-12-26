Общество

Дети сотрудников ИК-2 побывали на новогоднем представлении

В актовом зале исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие для детей сотрудников, посвященное празднованию Нового 2020 года. Праздничное представление провели приглашенные гости из Центра культуры «Юбилейный» города Острова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, на новогоднее мероприятие собралось более 30 детишек, а также их родителей, бабушек и дедушек. С большим нетерпением все ждали новогоднюю сказку и появления в ней главного героя - Деда Мороза. Празднование прошло в веселой атмосфере, дети, наряженные в костюмы сказочных персонажей, по традиции водили хороводы вокруг елки, играли, танцевали, пели и рассказывали стихи.

В ходе праздника ребята познакомились с Петрушкой, Принцессой, Феей, Дедом Морозом и Снегурочкой, с удовольствием выполняя их задания.

«Для любого ребенка Новый год – самый любимый праздник, укутанный атмосферой сказки и ожидания чего-то волшебного. Мы очень хотим, чтобы этот праздник наши дети запомнили надолго и получили массу ярких эмоций», – отметил начальник ИК-2 Игорь Гудков.