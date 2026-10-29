Кнопка безопасности в кармане ребенка: псковское отделение «Деловой России» рекомендует приложение «Заступник»

Псковское отделение «Деловой России» поддерживает и рекомендует уникальный проект — бесплатное мобильное приложение «Заступник». Как сообщили члены организации в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», данное приложение - не просто очередной родительский трекер, который показывает геопозицию, а инновационная экосистема безопасности, которая реально работает в экстренных ситуациях.

Изображение: Псковское отделение «Деловой России» / «ВКонтакте»

Обычный звонок маме или в экстренные службы в момент опасности может занять критически много времени. «Заступник» решает эту проблему за секунды.

Помощь за 3 минуты: в случае беды ребенку достаточно нажать одну кнопку. Сигнал тревоги мгновенно уходит не только родителям, но и экстренным службам, а также проверенным волонтерам и пользователям приложения, которые находятся в радиусе нескольких сотен метров.

Аудиозапись в реальном времени: как только нажата кнопка тревоги, приложение начинает запись звука вокруг ребенка. Родители и спасатели сразу понимают, что происходит — это конфликт со сверстниками, агрессия взрослого или стая бродячих собак.

Работа в фоновом режиме: приложение работает даже при заблокированном экране и при слабом сигнале интернета.

«Мы в "Деловой России" уверены: сильный регион начинается с безопасной среды. Проект "Заступник" — это яркий пример того, как современные технологии и социальная ответственность бизнеса объединяются ради защиты самого ценного. Бизнес — это всегда про созидание и ответственность. Мы хотим, чтобы псковские семьи чувствовали себя защищенными. "Заступник" — это цифровой щит, который дает родителям спокойствие, а детям — реальную защиту здесь и сейчас», — прокомментировали члены организации.

Скачать приложение «Заступник» на свой смартфон и телефон ребенка можно во всех магазинах приложений. По мнению членов организации, чем больше псковичей установят приложение, тем плотнее и надежнее станет «сеть безопасности» в Пскове.