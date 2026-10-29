Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии правительства РФ и президента

Восемь студентов Псковского государственного университета вошли в число получателей государственных стипендий президента и правительства Российской Федерации. Награды назначаются на конкурсной основе и отмечают студентов, показавших значимые результаты в учёбе, научно-исследовательской работе и общественной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

В этом году победителями стали:

Елизавета Богданова — Институт образования и социальных наук, 4 курс;

Мария Сидоркина — Институт образования и социальных наук, 4 курс;

Анастасия Бринюк — Институт физико-математических наук и ИТ, 2 курс;

Мария Смирнова — Институт физико-математических наук и ИТ, 5 курс

Николай Романов — Институт медицины и экспериментальной биологии, 5 курс;

Антон Логинов — Передовая инженерная школа Союзного государства, 2 курс;

Никита Краснов — Передовая инженерная школа Союзного государства, 2 курс

Ольга Скорнякова — Институт медицины и экспериментальной биологии, 6 курс.

Кого-то к стипендии привела научная работа, кого-то — педагогическая практика, инженерные проекты или общественная активность, но всех стипендиатов объединяет одно: они не ограничиваются учебной программой, а ищут возможности применить знания на деле, отметили в вузе и рассказали о каждом из талантливых студентов.

Елизавета Богданова учится на 4 курсе по направлению «Педагогическое образование» и совмещает учёбу с общественной работой. Она активно участвует в волонтёрских и спортивных проектах, международных конкурсах и всероссийских фестивалях ГТО. Кроме того, Елизавета пишет статьи и даже работала над коллективной монографией по спортивным школам.

Мария Сидоркина поступила в ПсковГУ благодаря счастливому совпадению — в год её поступления открылся первый набор на интересующее её направление «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура». Многолетняя спортивная подготовка ещё со школьной скамьи стала решающим аргументом, и теперь Мария — одна из тех, кто успешно совмещает учёбу на бакалавриате, работу в университете и спортивную карьеру.

Анастасия Бринюк посвятила себя педагогике: она учится в магистратуре по программе «Педагогическая деятельность в условиях изменений» и параллельно работает на кафедре европейских языков и культур. Она активно участвует в научной жизни университета и выступает на мероприятиях. Особенно ей запомнилась конференция Московского государственного университета, куда она подала заявку ещё во время учёбы на бакалавриате: там её статью приняли за фрагмент диссертации — и это вдохновило Анастасию продолжать.

Мария Смирнова также решила связать свою жизнь с педагогикой. Она учится на 5 курсе бакалавриата по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и параллельно преподаёт физику в Псковском кооперативном техникуме: днём — учёба, вечером — работа. В университете она участвовала в «Школе для любознательных» для школьников 7–8 классов; кроме того, Мария активно интересуется научной деятельностью.

Никита Краснов учится в магистратуре по направлению «Электроэнергетика и электротехника». О стипендии он узнал ещё на 3 курсе бакалавриата от бывшего стипендиата — и с этого момента начал активно писать научные статьи и участвовать в конкурсах, включая программу «Умник». В числе его работ — разработка роботизированного манипулятора и проект двухосевого поворотного стола для университета, завершённый в этом году. Научную деятельность Никита рассматривает как структурированный процесс, близкий к проектной работе, где важны чёткая постановка цели и соблюдение формальных требований.

Антон Логинов начинал с Кванториума — работал с аддитивными технологиями. Сейчас он занимается 3D-моделированием и печатью, в том числе по заказам, участвует в конференциях и конкурсах. В портфолио, которое легло в основу его заявки, есть гранты и даже патент на изобретение. Помимо стипендии президента РФ Антон также получает стипендию Альфа-Банка и повышенную академическую стипендию.

Николай Романов учится по направлению «Медицинская кибернетика» и занимается научным моделированием организма человека: вместе с научным руководителем совмещает методы математического моделирования, физики, биологии и медицины. В перспективе такие разработки можно будет использовать для создания медицинских устройств — например, инсулиновой помпы. Николай активно занимается научной деятельностью: готовит научные публикации, участвует в конференциях и медицинских школах, а также в олимпиадах — в том числе по латыни.