Всё моё, тебе ничего: когда брачный договор может оказаться недействительным

Попросить мужа каждый день дарить цветы или обязать жену постоянно говорить комплименты можно, но закрепить такие требования нельзя. Даже в брачном договоре. Документ регулирует только имущественные отношения супругов. Какие условия разрешено в него включать и когда соглашение могут признать недействительным, рассказала президент Нотариальной палаты Псковской области Наталья Анисимова в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, российское законодательство позволяет супругам самим определять, кому будет принадлежать имущество. Например, квартира может стать личной собственностью одного из них, а другая недвижимость - остаться общей.

Однако прописать правила личной жизни в брачном договоре не получится.

«Наше законодательство говорит о том, что урегулировать можно только имущественные отношения супругов, и нельзя никоим образом это делать в рамках неимущественных отношений», - пояснила Наталья Анисимова.

Вы не сможете запретить супругу обращаться в суд или заранее определить, с кем останутся дети после развода. Для вопросов проживания детей и выплаты алиментов предусмотрены отдельные соглашения.

При разделе имущества супруги могут отступить от привычного принципа равных долей. Например, договориться, что одному достанется квартира, а другому - дом. Но оставлять одного из супругов в крайне неблагоприятном имущественном положении рискованно.

«Мы всегда предупреждаем, что есть такое основание признания брачного договора недействительным, как постановка одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Но суды обычно это расценивают как одному всё, другому ничего», - рассказала гостья студии.

Если суд признает такие условия недействительными, тогда порядок раздела имущества по договору может перестать действовать.

При этом брачный договор не обязательно остаётся неизменным на всю жизнь. Если обстоятельства поменялись, супруги могут по взаимному согласию пересмотреть его условия. Однако изменения также необходимо оформить у нотариуса.

Наталья Анисимова советует обсуждать имущественные вопросы заранее, пока супругам проще договориться и учесть интересы друг друга.