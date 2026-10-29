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Экс-главу администрации Новосокольнического округа осудили за злоупотребление полномочиями 

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Новосокольнический районный суд вынес приговор в отношении бывшего главы администрации Новосокольнического муниципального округа Виталия Соловьева. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья и назначили штраф в размере 220 тысяч рублей.

Как установило следствие, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» экс-глава администрации округа заключил контракты на приобретение в муниципальную собственность 37 квартир по улице Матросова в городе Новосокольники, которые фактически были непригодны для проживания.

Кроме того, чиновник подписал акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости по трем строящимся домам в рамках той же программы, хотя работы по факту выполнены не были.

Суд квалифицировал противоправные действия Виталия Соловьева по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), так как они были совершены вопреки интересам службы.

По совокупности эпизодов суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей.

При вынесении приговора судья принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, состояние его здоровья, а также отсутствие прямого материального ущерба.

Приговор может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что в одном из приобретенных по программе переселения из аварийного жилья домов ликвидировали затопление.

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Соловьев Виталий Николаевич

Соловьев Виталий Николаевич

Глава Новосокольнического района Псковской области (2006-2025 гг.).

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