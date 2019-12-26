Общество

Госинспекция труда: Если ваш отпуск выпал на праздники

С целью продлить себе отдых, некоторые работники стараются брать отпуск непосредственно перед праздничными нерабочими днями.

Как отмечает Государственная инспекция труда в Псковской области, при этом возникают вопросы: как повлияет праздник на отпускные выплаты? На сколько после праздников продлится отпуск?

В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Таким образом, если на период отпуска работника выпадает праздничный день, то он в календарную продолжительность отпуска не входит, но при этом продлевает период отдыха работника. То есть количество дней отпуска остается прежним, а количество дней отдыха увеличивается.

Бывают случаи, когда первый день отпуска работника приходится на праздничный нерабочий день. Трудовым кодексом РФ не запрещено указывать первым днем отпуска праздничный день. В такой ситуации этот день работодатель пропустит и начнет отсчет дней отпуска со следующего дня.

К примеру, если ваш отпуск официально начинается 1 января 2020 года, то отсчет дней отпуска начнется с 9 января, хотя вы уже вовсю отдыхаете. Но отпускные будут начислены только на то количество дней отпуска, сколько положено согласно графику отпусков, а отдыхать по факту вы будете больше.

Как быть с днями, ставшими выходными из-за переноса? В 2020 году такие выходные выпадают на 4 и 5 мая, они переносятся с субботы и воскресенья 4 и 5 января. При совпадении праздничного дня с выходным переносится не сам праздник, а выходной день. Дни, ставшие выходными из-за переноса, включаются в число дней отпуска. И за них начисляются отпускные как за обычные выходные дни. Отпуск на эти дни не продлевается.