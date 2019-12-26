Общество

В Пскове сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у «студентов» из «Академии нескучных наук»

Псковский государственный университет и общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» реализуют в регионе научно-образовательный проект «Мир нескучных наук». В рамках серии мероприятий дети не только постигают азы различных наук, проводят опыты и эксперименты, но и учатся быть грамотными участниками дорожного движения. Помогают им в этом сотрудники областной Госавтоинспекции и представители научно-досугового центра «Юный техник» в рамках проекта «Безопасный город – детям!», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Один из таких уроков прошел для учащихся «Гуманитарного лицея». Во время профилактического занятия они повторили Правила дорожного движения, узнали о пользе световозвращающих элементов, а также выступили в роли водителей гусеничных вездеходов.

В завершение обучающего мероприятия ребята получили от сотрудников Псковского государственного университета сертификаты об окончании «Академии нескучных наук», а дорожные полицейские совместно с представителями научно-досугового центра «Юный техник» вручили им медали и световозвращающие элементы как залог безопасности на дороге.

А главным гостем на этой встрече стал Дедушка Мороз, который принес детям новогодние подарки с пожеланием счастливого и безопасного Нового года.