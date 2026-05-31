Как избежать укуса клеща, рассказали в Роспотребнадзоре

С наступлением тёплого сезона и активизацией клещей эксперт Роспотребнадзора дал важные рекомендации по профилактике укусов: правильная одежда, репелленты и тщательный осмотр после прогулок помогут избежать опасной встречи с паразитом. Об этом сообщил ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, чтобы минимизировать риски, важно правильно выбирать одежду для выхода на природу — будь то лес или парк. Лучше отдавать предпочтение светлым вещам с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а брюки стоит заправлять в носки: это создаст дополнительный барьер для клещей.

Кроме того, эксперт рекомендует использовать специальные спреи и аэрозоли, отпугивающие насекомых. Такие репелленты заметно снижают вероятность контакта с паразитами во время отдыха на свежем воздухе.

Не менее важно после каждой прогулки тщательно осматривать себя, детей и домашних животных. Внимательная проверка поможет вовремя обнаружить клеща и оперативно принять меры, пишет РИА Новости.

Если предотвратить укус не удалось, Михаил Лебедев советует действовать одним из двух способов: либо самостоятельно удалить клеща с помощью пинцета или специального приспособления, либо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.