Врач рассказала, как быстро организм восстанавливается после отказа от курения

Организм начинает восстанавливаться почти сразу после отказа от курения, а в течение года риск сердечно‑сосудистой смерти снижается примерно вдвое. Об этом рассказала руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Эксперт пояснила, что уже в первые месяцы после отказа от вредной привычки заметно улучшаются дыхание и кровообращение. Эти процессы запускаются практически сразу — тело начинает активно избавляться от последствий воздействия табачного дыма. Особенно впечатляющий результат наблюдается спустя год: риск сердечно‑сосудистой смерти сокращается примерно вдвое.

Маринэ Гамбарян акцентировала внимание на том, что не существует безопасного уровня курения — это утверждение справедливо и для традиционных сигарет, и для вейпов. Любая форма употребления табачных изделий несёт серьёзную угрозу здоровью, провоцируя развитие хронических заболеваний и ухудшая общее самочувствие.

Вместе с тем специалист заверила, что справиться с зависимостью вполне реально: сегодня доступны комплексные решения, включающие консультации профильных врачей, специализированное лечение и программы поддержки. Они помогают не только бросить курить, но и закрепить результат надолго.

Напомним, Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

 

